В Сумской области россияне взорвали мост через Сейм, - Сумская ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



"Мост через реку Сейм взорван орками. Это был путь из Путивля в Сумы", - рассказал он.

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