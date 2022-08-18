Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"Белопольская громада: последствия утренних обстрелов. 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка. Русня била по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа", - подчеркнул он.

По словам Живицкого, жертв среди местных нет.

17 августа после полудня россияне обстреляли Сумскую область. Есть попадания в частные дома, гражданские объекты и линию электропередачи.

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