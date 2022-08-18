В Сумской области россияне утром обстреляли из артиллерии дома и школу
В Павловке Сумской области 18 августа россияне ствольной артиллерией повредили дома и разрушили школу
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"Белопольская громада: последствия утренних обстрелов. 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка. Русня била по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа", - подчеркнул он.
По словам Живицкого, жертв среди местных нет.
- 17 августа после полудня россияне обстреляли Сумскую область. Есть попадания в частные дома, гражданские объекты и линию электропередачи.
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