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В Сумской области россияне ударили по Шалыгинской общине: 18 "прилетов"

27 июля, 2022 среда
11:26
война с Россией

Российские оккупанты в Сумской области около 21:30 26 июля обстреляли Шалыгинскую общину из гранатометов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину. 18 прилетов, без потерь и разрушений", - написал он.

Ночь на 27 июля была спокойной.

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