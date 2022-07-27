В Сумской области россияне ударили по Шалыгинской общине: 18 "прилетов"
Российские оккупанты в Сумской области около 21:30 26 июля обстреляли Шалыгинскую общину из гранатометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Вчера около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину. 18 прилетов, без потерь и разрушений", - написал он.
Ночь на 27 июля была спокойной.
- 24 июля было более 30 "прилетов" по Хотинской, Буринской и Белопольской общинам Сумщины.
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