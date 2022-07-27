Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину. 18 прилетов, без потерь и разрушений", - написал он.

Ночь на 27 июля была спокойной.

24 июля было более 30 "прилетов" по Хотинской, Буринской и Белопольской общинам Сумщины.

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