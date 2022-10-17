В Сумской области россияне ударили по критической инфраструктуре, есть пострадавшие
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области
Об этом написал в телеграмм глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Детали позже", – написал он.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов.
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