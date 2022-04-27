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Главная война с Россией В Сумской области россияне обстреляли пограничные села из минометов, более полусотни "прилетов", - председатель ОВА

В Сумской области россияне обстреляли пограничные села из минометов, более полусотни "прилетов", - председатель ОВА

27 апреля, 2022 среда
22:56
война с Россией

На Сумщине решисты обстреляли из минометов эмскую общину

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", - написал Живицкий.

  • Напомним, что в воскресенье россияне обстреляли Сумщину в районе Конотопа из минометов и тяжелой артиллерии
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