Об этом сообщает МВД Украины.

Стало известно, что около 12:00 российские войска обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области. Обстрел велся со стороны российского пункта пропуска «Троебортное».

Предварительно информации о пострадавших нет.

Как сообщает МВД, в результате попадания вражеских боеприпасов было разрушено помещение ГПСУ, которое было построено в 2015 году и ранее использовалось в качестве временного места содержания незаконных мигрантов.

К моменту полномасштабного вторжения РФ помещение не использовалось.

Напомним, 7 июня российские оккупационные войска обстреляли со своей территории Шосткинский район Сумщины.

Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ. А ночью на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов.

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