В Сумской области россияне обстреляли пограничное село: разрушено помещение ГПСУ
Два вражеских снаряда попали в помещение, ранее использовавшееся в качестве временного изолятора для незаконных мигрантов
Об этом сообщает МВД Украины.
Стало известно, что около 12:00 российские войска обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области. Обстрел велся со стороны российского пункта пропуска «Троебортное».
Предварительно информации о пострадавших нет.
Как сообщает МВД, в результате попадания вражеских боеприпасов было разрушено помещение ГПСУ, которое было построено в 2015 году и ранее использовалось в качестве временного места содержания незаконных мигрантов.
К моменту полномасштабного вторжения РФ помещение не использовалось.
- Напомним, 7 июня российские оккупационные войска обстреляли со своей территории Шосткинский район Сумщины.
- Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ. А ночью на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов.
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