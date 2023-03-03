В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне совершили обстрелы 10 территориальных громад: Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской.

Для обстрелов террористы использовали минометы, ствольную артиллерию, САУ, РСЗО. Всего зафиксировано 177 прилетов.

В селе Рожковичи (Середино-Будская громада) повреждены 2 частных дома. 3 дома также были разрушены в Бояро-Лежаче (Новослободская).

В Эсманской громаде из-за обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома в с. Студенок. Также в с.Уланово в результате обстрела РСЗО в 15:45 произошло возгорание жилого дома.

"Хотинскоя громада: из-за обстрела из САУ около 11:40 (4 прилета) повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в с. Кондратовка. Зноб-Новгородская громада: в результате обстрела из ствольной артиллерии повреждена высоковольтная линия", - написали в ОВА.