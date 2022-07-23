Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями", - подчеркнул он.

В результате травмировались работники одного из предприятий. По словам главы ОВА, сейчас ситуация под контролем.

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