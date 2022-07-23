В Сумской области раздавались взрывы, не связанные с войной: есть травмированные
В Шостке Сумской области 23 июля прогремели взрывы, не связанные с войной. Травмировались работники предприятия
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями", - подчеркнул он.
В результате травмировались работники одного из предприятий. По словам главы ОВА, сейчас ситуация под контролем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное