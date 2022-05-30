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В Сумской области прогремели взрывы, - ОВА
30 мая в Сумской области раздалось несколько взрывов
Об этом сообщил глава военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Сумский и Охтирский районы. Раздались несколько взрывов. Детали потом", - написал он.
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