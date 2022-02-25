В Сумской области продолжаются бои в окрестностях Ахтырки
Однако, все города районного значения Сумской области остаются под контролем Украины
Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, с 5.40 утра 25 февраля в области начались активные перемещения военной техники врага. В окрестностях Ахтырки около 07:30 со стороны Писаревки начался бой. Слышны очереди с определенной периодичностью около части терробороны в Сумах.
"Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет через область транзитом. На всех городах районного значения, на всех админзданиях украинские флаги. Информация о вчерашнем триколоре над зданием ОГА и в Глухове не подтверждается", - добавил Живицкий.
- Напомним, сегодня утром в Сумах возобновилось сражение с оккупантами.
- Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах закончился , враг отступил
- Ранее Дмитрий Живицкий заявил, что россияне оцепили город Конотоп на Сумщине, а населенные пункты Сумской области осадили.
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