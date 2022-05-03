В Сумской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на Ахтырской ТЭЦ, попавшей под российский обстрел
В Сумской области подразделения ГСЧС продолжают вести аварийно-восстановительные работы на Ахтырской ТЭЦ, попавшей под российский обстрел 3 марта
Об этом сообщает ГСЧС.
По предварительным данным, в Сумской области спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы Ахтырской ТЭЦ, попавшей под обстрел российских войск 3 марта.
Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Спасатели разобрали 47 кв. м железобетонных и металлических конструкций. Кроме того, погрузили и вывезли 6 грузовых автомобилей строительного мусора.
Сообщается, что на месте работает 30 человек и 8 единиц техники.
- Напомним, что 3 марта в Ахтырке Российская авиация разбомбила ТЭЦ и железнодорожный вокзал.
- Сумскую область намерены сделать центром развития военных и оборонных технологий, - глава ОВА
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