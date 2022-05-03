В Сумской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на Ахтырской ТЭЦ, попавшей под российский обстрел

Об этом сообщает ГСЧС.



По предварительным данным, в Сумской области спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы Ахтырской ТЭЦ, попавшей под обстрел российских войск 3 марта.

Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Спасатели разобрали 47 кв. м железобетонных и металлических конструкций. Кроме того, погрузили и вывезли 6 грузовых автомобилей строительного мусора.

Сообщается, что на месте работает 30 человек и 8 единиц техники.

Напомним, что 3 марта в Ахтырке Российская авиация разбомбила ТЭЦ и железнодорожный вокзал.

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