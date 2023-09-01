В Сумской области предупредили об угрозе ударных БПЛА
После 16:00 пятницы, 1 сентября, в Сумской области объявили об угрозе ударных БПЛА
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2023, пятница
1 сентября
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