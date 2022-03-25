В Сумской области появилась своя "Чернобаевка". Фото
Образование своей локальной "Чернобаевки" констатирует одно из подразделений 93-й бригады "Холодный Яр", воюющей в районе Тростянца Сумской области
Об этом речь на странице бригады в Facebook, — информирует Эспрессо.TV.
"Холодноярцы" выложили фото уничтоженной под Тростянцом вражеской техники.
"Разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше неоднократно разбивали противника: здесь уже почили в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", — написали в 93-й бригаде "Холодный Яр".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное