Об этом речь на странице бригады в Facebook, — информирует Эспрессо.TV.



"Холодноярцы" выложили фото уничтоженной под Тростянцом вражеской техники.



"Разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше неоднократно разбивали противника: здесь уже почили в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", — написали в 93-й бригаде "Холодный Яр".



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