В Сумской области полиция и терроборона задержали 29 военных РФ
11 марта в Ромненском районе Сумской области полиция и терроборона задержали 29 российских военных
Об этом сообщила полиция Сумщины.
Жители Ромненского района возле одного из сел заметили подозрительных в военной форме и обратились в полицию и терроборону.
Были задержаны 29 российских военных. Они заявили, что следовали по карте к границе. Всех задержанных передали соответствующим органам, там будут выяснять, при каких обстоятельствах они оказались в Ромненском районе.
"Они будут отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа", - подчеркнули в полиции.
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