В Сумской области полиция и терроборона задержали 29 военных РФ

Об этом сообщила полиция Сумщины.



Жители Ромненского района возле одного из сел заметили подозрительных в военной форме и обратились в полицию и терроборону.



Были задержаны 29 российских военных. Они заявили, что следовали по карте к границе. Всех задержанных передали соответствующим органам, там будут выяснять, при каких обстоятельствах они оказались в Ромненском районе.



"Они будут отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа", - подчеркнули в полиции.

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