В Сумской области полицейское авто подорвалось на мине, есть погибший, семь человек ранены
22 июня в Сумской области взорвался на мини полицейский автомобиль, ранены двое сотрудников. Впоследствии раздался очередной взрыв, в результате чего еще пять были ранены и один человек погиб
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.
"Ночь в области прошла относительно тихо - обстрелов не было. Но вчера вечером, когда в Ахтырском районе машина полицейских взорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", - написал он.
Живицкий также добавил, что во время работы на месте происшествия взрывотехников и следователей произошел второй взрыв.
"В результате этого ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте", - указал глава ОВА.
- Ранее в Тростянце Сумской области мужчина взорвался на мине, выгуливая в лесу собаку.
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