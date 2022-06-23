Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.

"Ночь в области прошла относительно тихо - обстрелов не было. Но вчера вечером, когда в Ахтырском районе машина полицейских взорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", - написал он.

Живицкий также добавил, что во время работы на месте происшествия взрывотехников и следователей произошел второй взрыв.

"В результате этого ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте", - указал глава ОВА.

Ранее в Тростянце Сумской области мужчина взорвался на мине, выгуливая в лесу собаку.

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