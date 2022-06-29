Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Сегодня на Сумщине охранники границы обезвредили ударный дрон врага со взрывчаткой. Пограничники заметили приближение вражеского коптера и прицельным огнем из стрелкового оружия поразили воздушную цель".

Похоже, что по замыслу российских захватчиков дрон должен был сбросить на защитников Украины мощное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

На месте падения осталась воронка, а от беспилотника почти ничего не осталось, добавили пограничники.

Около 23:00 28 июня в Сумской области россияне 40 раз обстреляли из гранатометов Великописаревскую общину.

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