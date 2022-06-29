В Сумской области пограничники сбили российский ударный дрон со взрывчаткой
29 июня пограничники в Сумской области сбили вражеский ударный дрон со взрывчаткой
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Сегодня на Сумщине охранники границы обезвредили ударный дрон врага со взрывчаткой. Пограничники заметили приближение вражеского коптера и прицельным огнем из стрелкового оружия поразили воздушную цель".
Похоже, что по замыслу российских захватчиков дрон должен был сбросить на защитников Украины мощное взрывное устройство", - говорится в сообщении.
На месте падения осталась воронка, а от беспилотника почти ничего не осталось, добавили пограничники.
- Около 23:00 28 июня в Сумской области россияне 40 раз обстреляли из гранатометов Великописаревскую общину.
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