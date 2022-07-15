Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчины съехали с проездного пути, по которымому было разрешено движение, на дорогу с отметкой "мины". Правоохранители выясняют причины.

"Большинство территории Сумщины сейчас обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции. Но если вы видите отметку "мины" или "территория заминирована" - не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт", - добавил Живицкий.

В результате боевых действий в Украине заминированы территории площадью 82 525 км кв., что составляет 13,6% территории Украины.

Напомним, российские оккупанты продолжают геноцид против гражданского населения. Кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", они разбрасывают коварные кассетные мины.

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