В Сумской области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков: есть раненые

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Ранены 27-летний электромонтер Антон Кравцов и 31-летний водитель Леонид Дорошенко. Энергетиков каретой скорой доставили в местную больницу. Угрозы жизни нет", - отметили в ведомстве.

В целом из-за обстрелов обесточена часть потребителей в 5 областях.

В субботу в результате обстрелов была повреждена ЛЭП и обесточена шахта в Донецкой области, в результате чего шахтеры были заблокированы под землей. По состоянию на сегодняшний день горняков вывели на поверхность, а линию электропередачи – починили.