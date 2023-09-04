В Сумской области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков: есть раненые
В ходе проведения обзорных работ в Шосткинском районе Сумской области под обстрел попала бригада энергетиков. Два человека получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Ранены 27-летний электромонтер Антон Кравцов и 31-летний водитель Леонид Дорошенко. Энергетиков каретой скорой доставили в местную больницу. Угрозы жизни нет", - отметили в ведомстве.
В целом из-за обстрелов обесточена часть потребителей в 5 областях.
В субботу в результате обстрелов была повреждена ЛЭП и обесточена шахта в Донецкой области, в результате чего шахтеры были заблокированы под землей. По состоянию на сегодняшний день горняков вывели на поверхность, а линию электропередачи – починили.
- 1 сентября в Донецкой области из-за обстрелов были повреждены две воздушные линии 330 кВ, что привело к разгрузке ТЭС и обесточению одной из шахт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.33 Покупка 37.33Продажа 38.06
- EUR Покупка 40.46Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное