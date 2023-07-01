В Сумской области под танковый обстрел попал несовершеннолетний юноша
В течение пятницы, 30 июня, в Сумской области в результате российских обстрелов прогремело 94 взрыва
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Под удар попали Белопольская, Эсманская, Юнаковская, Новослободская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Путивльская и Зноб-Новгородская громады.
Террористы использовали минометы, АГС, артиллерию и РСЗО "Град".
В Хотинской громаде под танковый обстрел попал несовершеннолетний парень (2006 г.р.). Ему оказана медицинская помощь без госпитализации.
Также повреждено складское помещение агрофирмы.
- В результате обстрела школы в Покровском районе Донетчины, 30 июня, два человека погибли и шестеро - ранены. Начато расследование.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное