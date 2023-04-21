В Сумской области под российский обстрел попала школа. Ранен человек
В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли сегодня 4 пограничных громады: Хотинскую, Белопольскую, Шалыгинскую и Новослободскую. Зафиксировано 114 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.
Утром по окраине села Кондратовка Хотинской громады российский враг бил из артиллерии – 4 прилета. В результате обстрела ранен 1 гражданский человек. Повреждены помещения школы.
О повреждениях или раненых в других громадах не сообщают.
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