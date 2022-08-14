Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"На Сумщине заработал хаб для переселенцев из Луганщины. В нем люди смогут получить все необходимые консультации и помощь, мы сделаем все возможное, чтобы луганчане чувствовали себя хорошо, потому что они здесь дома. Украина - наш общий родной дом", - подчеркнул он.

Дмитрий Живицкий добавил, что в Луганской области опасно жить гражданским, поэтому глава Луганской ОВА Сергей Гайдай просил позаботиться о жителях области, пока ее увольняют ВСУ.

По словам главы Сумской ОВА, Сумщина является северным форпостом Украины, где после полуторамесячной российской оккупации и блокады можно создать все условия для нормальной жизни.

"Мы знаем как это: когда у тебя нет дома. Когда приходится жить под обстрелами. Мы помним все ужасы, которые принесли в наш дом россияне. Цена, которую мы заплатили за свободную Сумщину, - велика.

И мы готовы помогать всем украинцам, которые из-за вторжения россиян избрали своим домом Сумщину. Мы – единственная страна. Наш дом – ваш дом", - отметил Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что ранее в Сумскую область приехал Луганский областной театр и 14 августа он покажет первый спектакль в Сумах.

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