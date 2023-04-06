В Сумской области от ночных обстрелов РФ повреждены линии электропередачи
В ночь на 6 апреля российская армия обстреляла приграничные населенные пункты Сумской области. В результате повреждены линии электропередачи
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация .
По состоянию на 09.00 зафиксировано 6 прилетов со стороны Курской области России. Рашисты били из минометов по Белопольской общине ночью.
В результате обстрела российского войска повреждены линии электропередачи в регионе.
Сообщается, что ремонт начнется сразу после получения разрешения Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- 3 апреля россияне вели огонь Белопольскую общину в Сумской области.
- Армия РФ ночью на 4 апреля произвела обстрел двух общин Сумской области. В результате три человека получили ранения.
- Российская оккупационная армия 5 апреля в очередной раз готовила по приграничной территории Сумской области. Захватчики применили ствольную артиллерию.
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