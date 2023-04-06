В Сумской области от ночных обстрелов РФ повреждены линии электропередачи

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация .

По состоянию на 09.00 зафиксировано 6 прилетов со стороны Курской области России. Рашисты били из минометов по Белопольской общине ночью.

В результате обстрела российского войска повреждены линии электропередачи в регионе.

Сообщается, что ремонт начнется сразу после получения разрешения Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.