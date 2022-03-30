В Сумской области оккупанты устроили провокацию на украинско-российской границе

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.



"Это была такая заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно. И оккупанты, чтобы отомстить украинцам, сожгли наш пограничный пункт пропуска", - рассказал Живицкий.





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