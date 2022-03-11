В Сумской области оккупанты сбросили бомбы на детский лагерь
В ночь на 10 марта в Сумской области российско-оккупационные войска с авиации сбросили пять бомб на территорию детского лагеря "Звездный" возле села Вильшанка
Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
Он заявил, что одна бомба попала в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены. Также полностью разбиты помещения котельной. Сейчас там отключены все коммуникации и нет отопления. От ударной волны в лагере выбило все окна и двери.О пострадавших не сообщается.
- Напомним, управление ООН по правам человека получило "достоверные сообщения" о нескольких случаях использования российскими силами кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла переломный момент в войне против России. А дальше украинцев ждет только путь к победе.
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