В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну. Фото
47-летний украинец погиб на месте
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, накануне 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали автомобиль танками. 47-летний мужчина погиб на месте.
Фото: Офис генпрокурора
Сейчас проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, в Сумской области оккупанты ездят с белыми флагами и расстреливают мирных жителей.
- Белорусские войска зашли в Черниговскую область, все выезды из Чернигова заминированы
- В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное