В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну. Фото

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



По данным следствия, накануне 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали автомобиль танками. 47-летний мужчина погиб на месте.





Фото: Офис генпрокурора



Сейчас проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Сумской области оккупанты ездят с белыми флагами и расстреливают мирных жителей.

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