В Сумской области оккупанты расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 19 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, ехавших на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее мужчина получил ранения.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb