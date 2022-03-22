В Сумской области оккупанты расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу
В Тростянке Сумской области российские военные убили пенсионерку и ранили ее мужа, когда они ехали на велосипедах в больницу
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 19 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, ехавших на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее мужчина получил ранения.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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