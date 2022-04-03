В Сумской области оккупанты пытали и убили марафонца из Книги рекордов Украины Проневича
В Боромле Сумской области россияне замучили до смерти марафонца и рекордсмена Украины Сергея Проневича, его тело обнаружили через неделю после исчезновения
Об этом написала руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения. Невероятно трудно об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич" , – сообщила она.
Мужчину попал в Национальный реестр в 2019 году за то, что в полном военном снаряжении пробежал марафон за 4 часа 36 минут.
"Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом… Пытка людей считается преступлением даже во время войны", - подчеркнула Лана Ветрова.
Руководитель Нацреестра рекордов добавила, что прокуратура возбудила уголовное производство по этому факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.
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