В Сумской области оккупанты обстреляли Белопольскую громаду с территории РФ

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Белопольскую громаду Сумской области. Обстрел велся с территории РФ.

По предварительной информации, жертв нет.

Масштабы разрушений уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb