В Сумской области оккупанты обстреляли Белопольскую громаду с территории РФ
В Сумской области оккупанты обстреляли из систем залпового огня инфраструктуру Белопольской громады
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его информации, российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Белопольскую громаду Сумской области. Обстрел велся с территории РФ.
По предварительной информации, жертв нет.
Масштабы разрушений уточняются.
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