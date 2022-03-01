В Сумской области оккупанты ездят с белыми флагами и расстреливают мирных жителей, - ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий .



"Внимание! Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям! Вражеская (техника, - ред.) ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей!", - написал он.



Дмитрий Живицкий призвал людей находиться вдали от окон и не выходить на улицу.

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