В Сумской области находят замученных россиянами цивильных граждан, - председатель ОВА

Об этом на своей странице в Facebookсообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков. На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", - рассказал глава области.

Живицкий отметил, что в северной части области еще производится зачистка от орков. На остальной территории понемногу возвращается нормальная жизнь.

"Села и поселки, города, пострадавшие от орков больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства", - добавляет глава ОВА.

Также он напоминает людям быть осторожными на дорогах, за пределами населенных пунктов. Также отмечает запрет на посещение леса, поскольку еще возможно пребывание групп российских военных.

Напомним, в США назвали террор на оккупированных территориях не случайностью, а частью плана России.

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