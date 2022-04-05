В Сумской области находят замученных россиянами цивильных граждан, - председатель ОВА
Тела трех замученных людей найдены в Конотопском районе на месте постоя российских военных
Об этом на своей странице в Facebookсообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков. На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", - рассказал глава области.
Живицкий отметил, что в северной части области еще производится зачистка от орков. На остальной территории понемногу возвращается нормальная жизнь.
"Села и поселки, города, пострадавшие от орков больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства", - добавляет глава ОВА.
Также он напоминает людям быть осторожными на дорогах, за пределами населенных пунктов. Также отмечает запрет на посещение леса, поскольку еще возможно пребывание групп российских военных.
- Напомним, в США назвали террор на оккупированных территориях не случайностью, а частью плана России.
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