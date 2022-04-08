В Сумской области на российской противотанковой мине взорвался автомобиль "Сумыоблэнерго", есть пострадавшие, - глава ОГА

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.



По предварительным данным, 7 апреля вблизи села Билка, Ахтырского района, автомобиль с бригадой "Сумыоблэнерго" подорвался на противотанковой мине, которую оставили после себя российские оккупанты.



Как известно, бригада выехала на локацию, чтобы восстановить электроснабжение после вражеских обстрелов.



Как сообщает Живицкий, один человек погиб.

Двоих мужчин с травмами и переломами госпитализировали, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Еще два человека получили контузию.

Председатель Сумской ОГА также отмечает, что вся территория освобожденной от россиян Сумщины остается опасной зоной, поскольку оккупанты оставили после себя немало боеприпасов и заминированных участков.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля Сумщина была освобождена от оккупационных войск , проводится разминирование территории.