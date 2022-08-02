В Сумской области на протяжении суток россияне обстреляли три общины, прошло без жертв
Враг 1 августа трижды обстрелял Сумщину, было 16 прилетов, однако обошлось без жертв и разрушений
Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.
"Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольщины, после 14.00 - минометный обстрел Хотинского общества, с 18:20 до 19:30 - артиллерийский обстрел Эсманского общества, - говорится в сообщении.
- Утром 1 августа стало известно, что в Сумской области задержали двух российских агентов, которые собирали разведданные об ВСУ для последующей передачи ДРГ.
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