В Сумской области на протяжении суток россияне обстреляли три общины, прошло без жертв

Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

"Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольщины, после 14.00 - минометный обстрел Хотинского общества, с 18:20 до 19:30 - артиллерийский обстрел Эсманского общества, - говорится в сообщении.

Утром 1 августа стало известно, что в Сумской области задержали двух российских агентов, которые собирали разведданные об ВСУ для последующей передачи ДРГ.

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