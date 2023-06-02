В Сумской области на протяжении дня прогремел 181 взрыв: есть погибший, зафиксированы многочисленные разрушения
В течение пятницы, 2 июня, в Сумской области прогремел 181 взрыв в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады. Террористы использовали минометы, АГС и артиллерию.
В Хотинской громаде погиб гражданский. Также повреждены частные домовладения и линия электропередач. В Краснопольской - загорелась трава у местного кладбища.
В Великописаревской громадк повреждены дома гражданской инфраструктуры, гражданские авто, скутер и металлический забор, аптека, админздание, 2 частных домовладения и многоэтажка. Гражданский человек получил ранения. Также россияне били из РСЗО – 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.
В Середино-Будской громаде пожаром повреждены нежилое помещение и жилой дом. Также зафиксирован артиллерийский обстрел, в результате чего поврежден зерновой элеватор.
- За прошедшие сутки российская армия атаковала по меньшей мере 10 украинских регионов. В результате атаки погибли и ранены.
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