В Сумской области на протяжении дня прогремел 181 взрыв: есть погибший, зафиксированы многочисленные разрушения

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады. Террористы использовали минометы, АГС и артиллерию.

В Хотинской громаде погиб гражданский. Также повреждены частные домовладения и линия электропередач. В Краснопольской - загорелась трава у местного кладбища.

В Великописаревской громадк повреждены дома гражданской инфраструктуры, гражданские авто, скутер и металлический забор, аптека, админздание, 2 частных домовладения и многоэтажка. Гражданский человек получил ранения. Также россияне били из РСЗО – 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

В Середино-Будской громаде пожаром повреждены нежилое помещение и жилой дом. Также зафиксирован артиллерийский обстрел, в результате чего поврежден зерновой элеватор.