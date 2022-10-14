В Сумской области на мини взорвался комбайн
В Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мини
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В 13:30, вблизи с. Славгород, Краснопольская громада, во время проведения сельскохозяйственных работ, взорвался комбайн. Аграрий - живой и невредимый, комбайн - поврежден", - говорится в отчете Живицкого.
Около 15:00 россияне выпустили 4 мины по территории Глуховской громаде. Обошлось без жертв и разрушений.
- Вчера, 13 октября, в Сумской области грузовик наехал задним колесом на мину.
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