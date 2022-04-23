В Сумской области на границе с РФ продолжаются провокационные обстрелы, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



"Сумщина. Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине", - написал он.

Напомним, ранее кафиры повторно атаковали пограничников на Черниговщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb