В Сумской области на границе с РФ продолжаются провокационные обстрелы, - глава ОВА
В Белопольской, Новослободской и Путивльской общинах Сумщины на границе с Россией продолжаются обстрелы
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Сумщина. Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине", - написал он.
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