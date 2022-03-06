В Сумской области могут национализировать карьер, принадлежащий Дерипаске, - глава ОВА
Украина может национализировать Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Эспрессо.TV .
"Глуховский карьер кварцитов могут национализироваться! Третьего марта народные депутаты приняли закон, которым предусмотрено принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты "в пользу государства Украина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Глуховский карьер кварцитов добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере Сумской области, которые затем в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.
Владельцем "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "РусАл", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.
- Напомним, Олег Дерипаска является одним из ближайших к Путину олигархов, критикующих войну в Украине и выступающих за скорейшее ее прекращение. Также он предупреждает о масштабах кризиса, вызванного санкциями на экономику РФ.
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