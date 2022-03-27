В Сумской области комендантский час продлится с 20:00 до 5:00
В Сумской области сменили время комендантского часа, в общественных местах нельзя находиться с 20:00 до 5:00
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Изменение комендантского времени в Сумской области! Согласно распоряжению головы Сумской областной военной администрации теперь находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движение транспортных средств запрещено с 20:00 до 5:00!" – подчеркнул он.
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