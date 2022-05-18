Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что с 18 мая комендантский час на территории всей Сумской области продлится с 10 вечера до 5 утра.

Живицкий напоминает, что во время комендантского часа запрещается выходить на улицу. Исключением может быть только спуск в убежища во время воздушной тревоги.

ОГА также отмечает, что из соображений безопасности теперь действительными считаются лишь те пропуска, которые были выданы после 13 мая.

Все ранее выданные разрешения на свободное передвижение во время комендантского часа не будут действовать.

В Сумской области 18 мая оккупанты совершили артобстрел населенных пунктов Ахтырского и Сумского районов

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