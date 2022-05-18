В Сумской области комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00, действительными будут считать только новые пропуска
В Сумской области изменили время комендантского часа и правила передвижения во время него
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Сообщается, что с 18 мая комендантский час на территории всей Сумской области продлится с 10 вечера до 5 утра.
Живицкий напоминает, что во время комендантского часа запрещается выходить на улицу. Исключением может быть только спуск в убежища во время воздушной тревоги.
ОГА также отмечает, что из соображений безопасности теперь действительными считаются лишь те пропуска, которые были выданы после 13 мая.
Все ранее выданные разрешения на свободное передвижение во время комендантского часа не будут действовать.
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