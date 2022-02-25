В Сумской области колонны российской военной техники отправились на Ромны и Диброву, - ОГА

Об этом он со ссылкой на слова главы Роменской РГА Дениса Ващенко написал в фейсбуке.



Колонна русской военной техники ехала на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны. Из Тернов пять машин отправилось в направлении Конотопа, а оттуда направлялась колонна в сторону Ромнов. По дороге она разделилась на две: одна пошла на Прилукское направление (Диброва), другая - на Ромны.



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