В Сумской области колонны российской военной техники отправились на Ромны и Диброву, - ОГА
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что две колонны военной техники РФ выехали на Ромны и Диброву
Об этом он со ссылкой на слова главы Роменской РГА Дениса Ващенко написал в фейсбуке.
Колонна русской военной техники ехала на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны. Из Тернов пять машин отправилось в направлении Конотопа, а оттуда направлялась колонна в сторону Ромнов. По дороге она разделилась на две: одна пошла на Прилукское направление (Диброва), другая - на Ромны.
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