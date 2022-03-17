В Сумской области изменили сроки комендантского часа, - глава ОВА
С 17 марта на территории Сумской области комендантский час будет действовать с 19:00 до 07:00
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"С 17 марта комендантский час действует с 19:00 до 07:00 путем запрета пребывания граждан в установленный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств", - написал он.
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