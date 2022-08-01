В Сумской области из-за вражеских обстрелов выгорело 25 гектаров пшеницы
В течение 31 июля военные РФ обстреляли пограничные общины Сумщины из разных видов оружия. В результате обстрела занялось поле, уничтожено около 25 гектаров пшеницы.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Белопольская община: в полдень начались обстрелы окрестностей одного из сел общины, россияне трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. За более двух часов обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда. Последствия вражеских обстрелов: уничтожены два гражданских легковых автомобиля, повреждена территория. Около 25 гектаров пшеницы уничтожены огнем россиян", - говорится в сообщении.
По словам главы области, днем россияне также обстреляли Середино-Будскую общину из минометов и артиллерии.
"Били по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадала природа нашей области и помещение опытного отделения", - сказал он.
Также около 30 взрывов зафиксировали на территории Краснопольской общины.
"Краснопольская община: в половине третьего россияне открыли огонь из артиллерии. Всего было три обстрела в течение часа по разным частям территории общины. Всего почти 30 прилетов по окрестностям трех сел", - сообщил председатель ОВА.
По информации военной администрации, травмированных нет.
- 30 июля российский агрессор 5 раз обстрелял территорию Сумской области, убил одного человека, ранил еще двоих и повредил дома.
- Сегодня, 31 июля, в Сумской области российская армия уничтожила более 10 могил, повредила линии электропередачи и 5 домохозяйств, произошел пожар на ферме.
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