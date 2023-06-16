В Сумской области из-за российских обстрелов ранены трое детей
В четверг, 15 июня, российские террористы снова обстреляли Сумскую область - ранены трое детей
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 98 взрывов.
Под обстрелы попали Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская и Середино-Будская громады.
В Глуховской громаде под минометный обстрел попали трое детей - 2010, 2013 и 2014 годов рождения. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.
По Середино-Будской громаде осуществлен авиаудар с вертолета - 5 ракет типа НУРС. Также прошли минометные обстрелы. Произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.
- За прошедшие сутки россияне 40 раз обстреляли Херсонщину. Кроме того, в Херсоне враг атаковал лодку с волонтерами. В результате этого - ранения получили 2 спасателя.
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