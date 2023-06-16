В Сумской области из-за российских обстрелов ранены трое детей

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 98 взрывов.

Под обстрелы попали Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская и Середино-Будская громады.

В Глуховской громаде под минометный обстрел попали трое детей - 2010, 2013 и 2014 годов рождения. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.

По Середино-Будской громаде осуществлен авиаудар с вертолета - 5 ракет типа НУРС. Также прошли минометные обстрелы. Произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.