В Сумской области из-за прилетов возникли перебои со светом и водоснабжением
В Сумской области из-за ракетных ударов возникли перебои со светом и кое-где с водоснабжением
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Также он отметил, что в Конотопе две ракеты попали в объект инфраструктуры. Есть раненые.
Ранее он призвал не писать о местах прилетов и оставаться в укрытиях.
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