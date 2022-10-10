В Сумской области из-за прилетов возникли перебои со светом и водоснабжением

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Также он отметил, что в Конотопе две ракеты попали в объект инфраструктуры. Есть раненые.

Ранее он призвал не писать о местах прилетов и оставаться в укрытиях.