В Сумской области из-за подрыва на мине тяжело ранен комбайнер, оккупанты выпустили по меньшей мере 50 снарядов по приграничным общинам
В понедельник, 15 августа, по состоянию на 21:30 российские оккупанты 4 раза обстреляли Шалыгинскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую общины Сумской области
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"За день россияне совершили 4 обстрела пограничных общин области - Шалыгинской, Хотинской, Зноб-Новгородской. Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, без жертв и разрушений", - написал Живицкий.
Шалыгинскую общину захватчики обстреливали из минометов и ствольной артиллерии с 10:47 до 11:46, в результате чего было зафиксировано 25 "прилетов". После 14:00 захватчики продолжили обстрелы из реактивных систем залпового огня – зафиксировано 15 "прилетов".
В Хотинской общине зафиксировано 2 "прилета" из миномета.
По Зноб-Новгородской общине оккупанты с 13:00 били из станкового автоматического гранатомета - зафиксировано 8 "прилетов".
Кроме того, днем недалеко от с. Грабовское Краснопольской общины на мине подорвался комбайн местного фермера. Комбайнер был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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