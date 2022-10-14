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В Сумской области грузовик наехал на мину

14 октября, 2022 пятница
01:52
война с Россией

Вчера, 13 октября, в Сумской области грузовик наехал задним колесом на мину

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Инцидент произошел в Великописаревской громаде. Около 17:00 водитель грузовика во время маневрирования наехал задним колесом на мину. Она взорвалась. Поврежденный прицеп автомобиля. Обошлось без жертв.

В четверг, 13 октября, российский агрессор также продолжил обстреливать Сумскую область.

"Белопольская громада: почти в 11 утра 3 мины. После 11 - еще 18 мин, уже по другой части общины. Ворожбянская громаде: ближе к полудню 7 мин по окрестностям Ворожбы. Зноб-Новгородская община: в 14 часов от россиян прилетела мина 120м. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений", – пишет Живицкий.

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