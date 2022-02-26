В Сумской области ДРГ и авиация разбрасывают заминированные ценные вещи и детские игрушки, - ВЦА

Об этом сообщает Сумская ВГА в Facebook.



"Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных", - говорится в сообщении.



Также подобные вещи распространяют ДРГ.



"Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах"

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