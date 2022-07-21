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В Сумской области было 80 прилетов, - Живицкий

21 июля, 2022 четверг
00:48
война с Россией

Председатель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах громад области за предыдущие сутки

Фото и рассказ о результатах обстрелов Живицкий выложил в Телеграмм.

"По Шалыгинской громаде в 10 утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета. После одиннадцатой - ударили из "Градов", более 30 приходов. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса. Он в больнице.

Эсманскую громаду обстреляли из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, по предварительным данным – из САУ.

Белопольскую громаду накрыли минометным обстрелом. Ближе к 14 часам – еще 8 минометных прилетов.

К вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской громаде, 10 прилетов", — написал Живицкий.

  • 20 июля стало известно, что кафиры хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ.

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