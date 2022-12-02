В Сумской области будут тестировать новую систему оповещения населения
На Сумщине, начиная со 2 декабря, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будут тестировать новую систему оповещения населения
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"2 декабря в городах Сумщины, начиная с 10 утра, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будет проводиться тестирование оповещения населения. Сегодня будут транслировать объявления о функционировании Пунктов несокрушимости", - написал он.
По его словам, тестирование проводят сейчас, чтобы в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, это был один из вариантов оповещения об опасности.
- 22 ноября президент Владимир Зеленский объявил об открытии Пунктов несокрушимости по всей Украине. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.
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