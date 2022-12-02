В Сумской области будут тестировать новую систему оповещения населения

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"2 декабря в городах Сумщины, начиная с 10 утра, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будет проводиться тестирование оповещения населения. Сегодня будут транслировать объявления о функционировании Пунктов несокрушимости", - написал он.

По его словам, тестирование проводят сейчас, чтобы в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, это был один из вариантов оповещения об опасности.

22 ноября президент Владимир Зеленский объявил об открытии Пунктов несокрушимости по всей Украине. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

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