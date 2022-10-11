В Сумской области более 60 тыс. абонентов остаются без света

Об этом в Телеграмме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Ситуация в сфере энергетики на утро 11 октября. Ахтырский, Конотопский районы - подключены полностью. В редких случаях могут быть перебои, прошу отнестись к этому с пониманием. Отсутствует электроснабжение почти у 62 тысяч потребителей трех районов области" - отметил он.

По словам Живицкого, речь идет о Шосткинском, Роменском и Сумском районах области.

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