В Сумской области более 60 тыс. абонентов остаются без света
В Сумской области более 60 тысяч абонентов остаются без света, Ахтырский, Конотопский районы - подключены полностью
Об этом в Телеграмме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина. Ситуация в сфере энергетики на утро 11 октября. Ахтырский, Конотопский районы - подключены полностью. В редких случаях могут быть перебои, прошу отнестись к этому с пониманием. Отсутствует электроснабжение почти у 62 тысяч потребителей трех районов области" - отметил он.
По словам Живицкого, речь идет о Шосткинском, Роменском и Сумском районах области.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.33
Покупка 40.33Продажа 41.35
-
EUR
Покупка 38.78Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное