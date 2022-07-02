Об этом информирует в телеграмме Национальная полиция Украины .

"В рамках уголовного производства следователи полиции Шостки, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры, обратились в суд с ходатайством, по результату которого наложен арест на 42 железнодорожных вагона, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в РФ", - говорится в сообщении.



Сообщается, что вагоны въехали в Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля состав находился в пограничной части.

"Из-за того, что там содержались опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, их перегнали как можно дальше от границы, в малолюдный район", - добавили правоохранители.

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